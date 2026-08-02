Анна Шермин тренирала бойно изкуство

Скандалната ергенка Анна Шермин изненада аудиторията преди дни, като сподели в национален ефир, че владее бойно изкуство. Става въпрос за специални движения за самоотбрана, които всички жени в Израел, където е прекарала голяма част от живота си, трябвало задължително да изучават, преди да влязат в казарма. Било специално израелско бойно изкуство.

Родната бръмчалка обяви за този свой неподозиран опит в предаването „Черешката на тортата”. Тя дори настоя да покаже какво може върху актьора Антон Порязов във вечерта, в която той беше домакин. Полуголата силиконова кукла, издокарана в бюстие, което по-скоро я разкриваше, отколкото да я покрива, и поличка, която изглежда като колан, така се вживя в хватките за самоотбрана, че горнището й се размести и за малко да падне. Все пак сътрапезниците й я аплодираха, а много от зрителите останаха в недоумение защо подобни персонажи въобще намират място в националните телевизии.