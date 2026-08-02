Фалира ресторантът на Веси Цурбрюг

Голямата мечта на Веси Цурбрюг да стане успешен ресторантьор приключи с болезнен провал. Само няколко месеца след като с много ентусиазъм отвори заведение в центъра на София, бившата кулинарка от „Преди обед” вече е принудена да хлопне кепенците. Ресторантът „МО”, който трябваше да се превърне в уютен клуб за приятели и ценители на добрата кухня, вече не посреща гости, установи „Уикенд”.



Цурбрюг отвори заведението, след като изненадващо напусна Би Ти Ви. Последното й участие в „Преди обед” бе на 2 октомври 2025 г. – същия ден, в който Георги Тошев официално обяви, че си тръгва от телевизията. Тогава журналистът намекна, че очаква и други хора от екипа да го последват. Думите му се оказаха верни. Според запознати именно от лоялност към Тошев Веси решила да затвори телевизионната страница в живота си. Двамата и до днес са близки приятели. В добри отношения кулинарката остава и с настоящия водещ Петър Дочев.



След раздялата с малкия екран Цурбрюг се хвърли с огромен ентусиазъм в новото си начинание. Отвори ресторант „МО” в центъра на София, който по думите й трябвало да бъде специално място. „Не искам да е обикновен ресторант. Искам да е клуб, място за стари муцуни”, сподели тя при откриването.

Само че действителността се оказва далеч по-различна от мечтите. Вместо да се превърне в притегателен център за клиенти, заведението остава без очакваната подкрепа. Веси не крие разочарованието си. „Не стана каквото очаквах!”, признава тя с тъга. И допълва, че най-болезнено било не толкова трудното развиване на бизнес в България, колкото липсата на подкрепа от хората, които смятала за близки. „Очаквах повече приятели да ме подкрепят. Вместо това се сблъсках със завист, лицемерие и безразличие. Не те оценяват! Енергия ти взимат!”, казва Веси, убедена, че в днешно време все по-малко хора умеят да се радват на чуждия успех.



Тя е споделяла, че след като я застигнала телевизионната популярност, се сблъскала с много интриги от близки. „Доброто отношение изчезна. Много бързо става забравянето. Много бързо става оплюването на даден човек”, откровена е кулинарката. Въпреки че винаги изглежда усмихната и уверена, и тя преживява тежки моменти. „В такива мигове не можеш постоянно да си силен. Искаш да се затвориш, да си починеш, да си поплачеш”, твърди тя.



Малцина знаят, че преди да стане телевизионно лице, Веси е имала съвсем различен живот. Родом е от Троян и завършва акушерство. Работи около година и половина в болница „Шейново”, но скоро разбира, че това не е нейното призвание. „Това беше един трамплин, за да изляза от Троян”, спомня си тя. След това съдбата я отвежда в нощна София, където години наред е едно от най-познатите лица на входа на култовите заведения „Спартакус” и „Червило”, където работи като фейсконтрол. Там се запознава със съпруга си – швейцарския дипломат Зигфрид Цурбрюг. Любовта им устоява на времето, а той дори избира да се пенсионира в България.



Сега Веси е изправена пред ново предизвикателство. След като ресторантът й остана в историята, мнозина се питат дали няма отново да се върне на телевизионния екран, но тя засега не таи такива амбиции. Близки до нея са убедени, че няма да се откаже лесно от целите си, познавайки борбения й характер.





