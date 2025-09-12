Последни
Популярни
Горещи

Ева Веселинова харчи в Черна гора парите от Би Ти Ви (Снимки)

https://hotarena.net/az-jenata/eva-veselinova-harchi-v-cherna-gora-parite-ot-bi-ti-vi-snimki HotArena.net
Румен Димитров
189
Ева Веселинова харчи в Черна гора парите от Би Ти Ви (Снимки)

Румен Димитров
189

Ева Веселинова похарчи в Черна гора хонорара, който е получила от участието си в шоуто на Би Ти Ви „Трейтърс: Игра на предатели”.

Блондинката се похвали преди дни, че е отпразнувала там своя 40-и рожден ден. С нея са били децата й, а вероятно и нейната половинка, когото журналистката упорито крие от широката общественост. Ева е плавала с яхта край морския бряг, разглеждала е забележителности, ходила е на плаж с мъжа и децата си и се е отдала на наслада от живота по време на ваканцията.

„Животът е хубав, когато си здрав и имаш до себе си хора, които те зареждат с красиви емоции. Другото е бонус!”, разсъждава Веселинова, която скоро ще гледаме в „Трейтърс”.

 

 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.