Ева Веселинова харчи в Черна гора парите от Би Ти Ви (Снимки)

Ева Веселинова похарчи в Черна гора хонорара, който е получила от участието си в шоуто на Би Ти Ви „Трейтърс: Игра на предатели”.

Блондинката се похвали преди дни, че е отпразнувала там своя 40-и рожден ден. С нея са били децата й, а вероятно и нейната половинка, когото журналистката упорито крие от широката общественост. Ева е плавала с яхта край морския бряг, разглеждала е забележителности, ходила е на плаж с мъжа и децата си и се е отдала на наслада от живота по време на ваканцията.

„Животът е хубав, когато си здрав и имаш до себе си хора, които те зареждат с красиви емоции. Другото е бонус!”, разсъждава Веселинова, която скоро ще гледаме в „Трейтърс”.