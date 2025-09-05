Последни
Популярни
Горещи

Гала готви бляскаво кръщене на внучката

https://hotarena.net/az-jenata/gala-gotvi-blyaskavo-krashtene-na-vnuchkata HotArena.net
HotArena.net
119
Гала готви бляскаво кръщене на внучката
HotArena.net
119

Водещата на "На кафе" Гала прикова вниманието на фнеовете, след като публикува снимки със своята внучка Лора. кадрите моментално предизивкаха вълна от коментари.

Гала активно участва в отглеждането на малката Лора заедно с дъщеря си Мари. В грижите се включва и майката на тв водещата, която вече е прабаба. Така три поколения жени поемат почти равностойна роля. 

Семейството вече подготвя и важно събитие - кръщенето на Лора. Церемонията ще се състои в неделен ден, както повелява традицията. Очаква се да бъде бляскава, а редица бизнеси вече проявяват интерес да го подкрепят, пише Ретро. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.