Гала готви бляскаво кръщене на внучката

Водещата на "На кафе" Гала прикова вниманието на фнеовете, след като публикува снимки със своята внучка Лора. кадрите моментално предизивкаха вълна от коментари.

Гала активно участва в отглеждането на малката Лора заедно с дъщеря си Мари. В грижите се включва и майката на тв водещата, която вече е прабаба. Така три поколения жени поемат почти равностойна роля.

Семейството вече подготвя и важно събитие - кръщенето на Лора. Церемонията ще се състои в неделен ден, както повелява традицията. Очаква се да бъде бляскава, а редица бизнеси вече проявяват интерес да го подкрепят, пише Ретро.