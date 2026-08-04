Галя от “Сатен” потъна в скръб за кученцето си

Галя от „Сатен“ е потънала в скръб от загубата на домашната си любимка Чери, видя „България Днес“.

Бившата шефка на балета на Слави Трифонов помести цял мартиролог за кутрето си, което по думите й не „било нейно куче, а нейно дете“. „Чери беше моето второ дете. Сърцето ми ще се пръсне от мъка от загубата й, точно както се пръскаше от любов от съществуването й. Тепърва ще се уча да живея живота без нея“, вайка се сатенката.

Грациозната блондинка е съкрушена и от това, че Чери издъхнала неочаквано, без нищо да е предвещавало фаталния край.

„Знам, че не трябава да плача, защото е свършило, но тя си тръгна толкова внезапно, че имам да измина дълъг път до реализирането на тази мантра. Написах й най-искреното писмо, защото така и не успях да се сбогувам с нея“, довери Галя и нарече отишлото си четириного „моят ангел”.