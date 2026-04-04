Глория Петкова се щракна с Робърт Патинсън

Сензация в социалните мрежи! Родната моделка Глория Петкова изненада феновете си със снимка рамо до рамо със световната звезда Робърт Патинсън.

Холивудският любимец, познат като Едуард Кълън от "Здрач", Седрик Дигъри от "Хари Потър и Огненият бокал" и новия "Батман", очевидно е попаднал в компанията на чаровната българка.

"Случват се интересни неща, но като се наспя, ще ви разкажа", написа мистериозно Петкова и подпали любопитството онлайн. Какво стои зад срещата - нов проект, случайно засичане или нещо повече? Феновете вече гадаят, а подробностите се очакват с нетърпение.