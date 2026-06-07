Русата Златка стана батка (ШОК СНИМКИ)

Русата Златка май окончателно заряза имиджа на сексапилна плеймейтка и се е устремила към ново амплоа - фитнес батка! Блондинката, която доскоро впечатляваше основно с провокативни фотоси и силиконов чар, вече демонстрира тяло, изваяно с тежки тренировки, желязна дисциплина и всеки ден пот във фитнеса. Последните й снимки в социалните мрежи предизвикаха много коментари относно мускулите й.

На кадрите моделката позира в прилепнал зелен екип, който подчертава релефните й бедра, оформените ръце и стегнатото тяло. Някои дори се шегуват, че вече спокойно може да мине за професионален фитнес модел, а не за плеймейтка и риалити звезда. Според близки до нея Русата Златка тренира почти всеки ден и е станала истински маниак на тема спорт и здравословен режим. Освен кардио, тя наблягала сериозно и на силови упражнения, които бързо дали резултат. В разговор с последователи блондинката призна, че вече прави малко повторения с големи тежести и се харесва здрава и с мускули. Както „Уикенд” писа, Райкова отслабна покрай проблемите на Карен със закона, а след това се достопи с добавки и вече е само кожа и мускули. Силиконката никога не е била толкова слаба, колкото е в момента. Тя е догонила килата на своята добра приятелка и колежка Светлана Гущерова.

Все повече хора сравняват Русата Златка с вечната й адашка и конкурентка - Златка Димитрова. Черната Златка винаги е била известна със спортната си фигура и атлетични форми, но сега мнозина смятат, че Райкова вече я е задминала по мускулатура. В социалните мрежи дори се появиха коментари, че русокосата плеймейтка е „по-напомпана“ от бургазлийката и съвсем е заприличала на фитнес инфлуенсърка. Част от последователите на бившата на Благо Джизъса смятат, че Златка прекалява с тренировките и започва да губи типично женствените си форми. Самата тя не обръща внимание на негативните мнения и продължава упорито да показва резултатите от труда си.