Глория сияе на плажа

Глория от няколко дни е на морето. Гранддамата на българския попфолк не издава точно къде е дестинацията, на която почива, но ако се съди по обстановката, вероятно е в любимата на родните знаменитости Гърция, пише Галерия.

Певицата пусна снимка в профила си във Фейсбук как релаксира с хубава лятна рокля, седнала замечтано в люлка на плажа. От кадрите се вижда, че изпълнителката на „Не сме безгрешни" изглежда ослепително и е в перфектна форма.

“Все още имате време, така че живейте за удоволствието, утре може да го няма вече. Яжте каквото искате, разхождайте се на слънце, къпете се в морето. Кажете истината, когато я чувствате. Бъди луд, бъди глупав. Бъди странен. Бъдете себе си, няма време за нищо друго."

Това послание от Ричард Гиър цитира Глория в поста си с пожеланието: „Хубава седмица, мили хора". Феновете, естествено, я затрупват с комплименти и мили пожелания.