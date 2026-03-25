Глория запя с внучката

77
Глория запя с внучката

HotArena.net
77

 

Глория възроди емблематичната си песен “Радост-тревога" (албум „12 диаманта" 2000 г.), посветена на дъщеря й Симона Загорова, пише Телеграф.

След четвърт век песента е представена в дует с порасналата дъщеря на примата на попфолка, която също вече е известна певица. В клипа специално участие взема и внучката на звездата.

Песента е по музика на Илия Загоров и Глория, която е автор и на прочувствения текст. Новият аранжимент е направен от Андреан Стефанов - Андро. Саунд продуцент е Калин Димитров. Смесване и дигитално мастериране - Ленко Драганов.

