Глория запя с внучката

Глория възроди емблематичната си песен “Радост-тревога" (албум „12 диаманта" 2000 г.), посветена на дъщеря й Симона Загорова, пише Телеграф.

След четвърт век песента е представена в дует с порасналата дъщеря на примата на попфолка, която също вече е известна певица. В клипа специално участие взема и внучката на звездата.

Песента е по музика на Илия Загоров и Глория, която е автор и на прочувствения текст. Новият аранжимент е направен от Андреан Стефанов - Андро. Саунд продуцент е Калин Димитров. Смесване и дигитално мастериране - Ленко Драганов.