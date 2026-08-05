Гуинет Полтроу щурмува тикток с голотия

Гуинет Полтроу влиза в тикток без горнище и още с първото си видео прикова вниамнието. 53-годишната носителка на "Оскар" дебютира в палтформата с провокативен и самоироничен клип.

Актрисата се появява на различни места в Европа, на яхта, на самолет, в хеликоптер, а в един от най-коментираните кадри лежи в леглото топлес с големи очила. Тя сменя тоалети и преминава през френски, английски и италиански, докато уж отчаяно се опитва да заснеме първото си видео.

Накрая губи търпение и с ругатня пита дали може най-после да направи своя тикток, пише България Днес.

