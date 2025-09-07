Хитър ход: Лили Иванова няма да плаща данъци

Лили Иванова намери съвсем легален начин да плаща значително по-малко данъци за огромните приходи, които получава от концертите си и от продажбата на свои плочи, дискове и от автобиографията си.

Естрадната прима се зае с меценатска дейност в сферата на културата, а според българското данъчно законодателство при дарения за култура гражданинът плаща значително по-малко налози. Това ще се случи и с Лили Иванова и като дарител за културата тя ще получи значителни данъчни облекчения от държавата, научи „Уикенд” от хора от обкръжението й.

Причината е, че Фондация „Лили Иванова” получи право за безвъзмездно ползване за период от 10 години на Брънековата къща в Ямбол като инвестира собствени средства за превръщането ѝ в културен център. Решение за това беше гласувано на заседание на Общинския съвет. „По предварителните ни разчети сумата, която трябва да заделим, е около 248 000 лева за вътрешни довършителни работи. Това са изцяло средства на фондацията, лични средства на госпожа Иванова и средства на дарители”, каза Благо Солов, член на Управителния съвет на фондацията на примата. Солов е доста солиден бизнесмен, собственик на мебелна къща „Явор” и сред заклетите фенове на естрадата. В последните години той се занимава и с организирането на концерти.

Сградата на Брънековата къща е един забележителен представител на местната архитектура, изключително красива, която вярваме, че с общи усилия можем да наситим със съдържание. Благодарим за партньорството на Община Ямбол, за подадената ръка, допълни Солов. Той сподели, че идеята за изграждане на културен център е възникнала спонтанно при негова среща с кмета на Ямбол Валентин Ревански преди няколко месеца. Крупният пазарджишки бизнесмен Благо Солов, собственик на мебелна фирма, е един от основните спонсори на концертите на Лили Иванова и на нейната фондация. Милионерът подпомогна финансово и фолкпевеца Галин, а пикантната клюка гласи, че двамата са били любовници, макар Солов да е семеен и да има син.

Къщата на известната фамилия Брънекови в Ямбол е построена между 1908 г. и 1911 г. В последните две десетилетия обаче тя беше изоставена от наследниците си, рушеше се и имаше опасност да се срути. През 2021 г. общината я откупи от собствениците ѝ. През 2023 г. започна реставрация с дарения и общински средства. През октомври 2024 г. официално беше представена укрепената сграда с реновиран външен облик. Въпреки извършения авариен ремонт на покрива и фасадата, вътрешността на къщата до момента не е ремонтирана. В бъдещия културен център ще се провеждат различни артистични форми – майсторски класове, малки театрални и други изяви, представяния на книги, творчески проекти и др. Фондация „Лили Иванова” беше създадена миналата година. Нейната цел е да съхранява българското културно и музикално наследство, да насърчава развитието на млади таланти, да ги подпомага, включително финансово, обявиха от екипа на примата.

В последните години фирмите на Лили Иванова инкасират сериозни суми от различни бизнес дейности. Печалбата на певицата само за миналата година е над 3 милиона лева. Тя инвестира основно в имоти.