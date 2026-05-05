Ирена Милянкова търси дом за куче

Поредна благородна кауза подхвана актрисата с ангелска красота - Ирена Милянкова, пише България Днес. Хубавицата качи поредица от сторита, в които оповести, че търси дом на кучето Фреди.

Пухкавелкото е на 2 годинки - добродушен и с благ характер. Има изградени хигиенни навици, кастриран и чипиран е, притежава и международен паспорт.

„Фреди не е за двора, вързан на синджир. Той е за хора с добри сърца - за разходки, за топлина, за истинска връзка”, категорична е Милянкова. Бившата манекенка призовава всеки, готов да отдаде сърцето си на малкото приятелче, да й пише в инстаграм.