Ирина Тенчева празнува рожден ден в Португалия

Ирина Тенчева отбеляза рождения си ден в Португалия.

До нея беше мъжът ѝ - продуцентът Иван Христов, с когото от години са стабилен тандем. Вместо шумно парти и многобройни гости, блондинката избра по-спокойно посрещане на личния си празник. От кадрите, които сподели в социалните мрежи, личи, че е била в отлично настроение.

Екскурзията до Португалия обаче е само кратко отклонение от традиционното лятно ежедневие на многодетната майка. Ирина и Иван прекарват по-голямата част от топлите месеци в Гърция, където разполагат с лятна къща. Всеки свободен ден двамата посвещават на морето, слънцето и времето със семейството. За тях гръцкото крайбрежие отдавна се е превърнало във втори дом. Тенчева неведнъж е казвала колко много цени тези спокойни летни моменти.



