Петя Буюклиева наби мъжа си в супермаркет

Петя Буюклиева никога не остава незабелязана. Огнената певица винаги се превръща в център на внимание, независимо дали е на улицата, или в супермаркета. В ранния неделен следобед оживен столичен супермаркет „посрещнал” клиентите си Петя и мъжът й Тони, който ходи с нея, за да носи пазара.



Подредената Буюклиева винаги знае какво трябва да се купи и го отмята по списък. Тя нарежда, а Тони изпълнява и слага в количката. Клетият съпруг сгрешил с един от продуктите и това ядосало изпълнителката с цвят на косата „дива сьомга”. Петя започнала да вика по мъжа си, да му се кара и в разгара на скандала размахала дамската си чанта и нанесла няколко удара по рамото му, докато той се опитвал да се отдръпне и да я успокои. Клетият Тони приел нещата спокойно и дори се извинил, но Буюклиева не спряла да му натяква за грешката дори след касите на магазина, издават очевидци пред „Уикенд”

Клиентите останали изненадани как незначителен спор за покупките може да прерасне в толкова бурна семейна сцена, но тези, които я познават, не били изненадани, познавайки нрава й.



Инцидентът в супермаркета обаче далеч не е изолиран случай в дългогодишния брак на двамата, а по-скоро поредното доказателство за бурния темперамент на естрадната звезда. Почитателите на Петя Буюклиева знаят добре, че нейният характер е точно толкова ярък, колкото и емблематичната й сценична визия. Тя е перфекционистка във всичко - от музикалните си изяви и вокални репетиции до най-малките битови детайли от ежедневието. За нея компромисите с качеството или реда просто не съществуват, което често поставя Тони в комични, а понякога и напрегнати ситуации.



Тони, който е неин съпруг, роб и верен спътник през годините, отдавна е изградил желязна психика. Приятели на семейството споделят, че той е човекът с неизчерпаемо търпение в този съюз. Вместо да отвърне на напрежението или да влезе в нов спор, той избира мълчанието, за да не разпалва допълнително искрата. Преди време Петя овика мъжа си пред наш репортер, докато се разхождат из Южния парк и Тони отново изяде няколко тупаника по гърба от съпругата си.