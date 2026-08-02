Последни
Популярни
Горещи

Райна Караянева чукна 37 години и показа мъжа си

https://hotarena.net/az-jenata/rayna-karayaneva-chukna-37-godini-i-pokaza-mazha-si HotArena.net
Румен Димитров
595
Райна Караянева чукна 37 години и показа мъжа си

Румен Димитров
595

„Никога не си имала нужда от филтър, мила. Никога не си имала нужда от одобрението на всички – достатъчно е да имаш онзи един човек, с когото можеш да бъдеш истинската себе си. И не, небето невинаги е безоблачно, но това е истинският живот. Честит 37-и рожден ден, голямо момиче!” - това написа водещата на „Ергенът: Любов в рая” Райна Караянева навръх рождения си ден, който беше на 26 юли.


От кадрите в социалната мрежа е вижда, че блондинката е прекарала празника в компанията на любимия си мъж, ортопедът д-р Стефан Церовски. Скоро започва новият сезон на „Ергенът: Любов в рая”, а Райна Караянева отново ще бъде водеща на романтичното риалити. Актрисата и модел беше свидетел на всички събития в къщата на любовните страсти и през първия сезон, като за Караянева това беше дебют в ролята на водеща на риалити формат.


„Да бъдеш част от този формат означава да си близо до най-силното – до зараждането на любовните искри. В този свят, в който всичко се случва на бързи обороти, „Ергенът: Любов в рая” ни връща към момента – към трепета, към очакването, към това, което наричаме истинска емоция, когато се впуснем във флирта, когато изпитваме страст“, сподели тогава Караянева.

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.