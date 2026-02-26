Ивайла се разголи в снега

Фолкпевицата Ивайла отиде да покара сноуборд, но остана по прашки, пише Телеграф.

Голото й дупе зарадва почитателите й, на които тя посвети цяла фотосесия. "Превръщам снега в жега" - обясни звездата. Кратко и ясно, а най-важното е съдържанието. Ивайла позира оскъдно облечена, носейки единсвтено минималистичен тоалет, каска и сноуборд обувки, докато демонсртира самочувствие и предизвикателна визия сред зимния пейзаж.

Мъжка ръка върху дуепто на един от кадрите засили провокативното внушение на фотосесията.




