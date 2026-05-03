Какво се случва със сватбата на Михаела Маринова? Това се чудят почитатели на певицата, която е и ментор в шоуто за имитации „Като две капки вода“ по Нова тв. След като Мишето, както я наричат, се сгоди през август, миналата година, а после се заговори, че иска сватбата й да се състои тази пролет или пък в края на лятото, нищо конкретно не се чува. Певицата явно не бърза да стане госпожа. Не от несигурност, а от липса на свободно време, за да организира мечтаната си венчавка.

„След толкова написани песни, че не го намирам, най-накрая го намерих“, сподели Михаела наскоро в подкаста на „Капките“ за гаджето си. Тя пази самоличността му в тайна, но пък го показа в социалната мрежа покрай годежа им. Любовта й с мистериозния млад господин се случила съвсем естествено. Двамата са заедно вече от почти две години и доста бързо заживели под един покрив. „Чувствам се на мястото си и много щастлива, подкрепяна и разбрана от този човек до мен, в който мога да кажа, че намерих това, което искам“, споделяла е певицата. Тя е казвала още, че любимият й разчупил всички бариери, за да може да се отпусне и да бъде истински себе си с него.

Решението да не говорят публично за това кой е и с какво се занимава било общо. Осланяйки се на опита си, Михаела се убедила, че щастието наистина обича тишината. Така че тя предпочита да не привлича внимание с личния си живот. Освен това, Мишето смята, че не е нужно да разказва за любовта си с подробности. Иначе тя и годеникът й не се крият. Дори ходят заедно по събития.

Младият мъж, спечелил сърцето на певицата, също не искал да се парадира с връзката им. Тъй като Михаела е известна с музиката си, той не желаел да заема дори малка част от светлината на прожекторите, насочени към нея. Нито пък при медийни изяви Михаела да говори повече за връзката си, отколкото за новите си песни и сценични изяви.

Това е споделяла Мишето и още, че всъщност няма какво толкова да разказва за любовта си. Когато двама души са се намерили и са сигурни във връзката си, изтъквала е певицата, всичко върви с лекота и думите са излишни. Тя е категорична, че е намерила „човечето си“, след известно време чакане, чудене кога ще го срещне и как ще го познае. А и след не малко песни по темата. В музикалните среди се говори, че един от последните й хитове „100 мечти“ е посветен тъкмо на годеника й.

Явно скоро няма да се разбере кой е мъжът до Михаела Маринова. Засега се знае само, че е зодия Рак. Сватбата им пък все още не е планирана. Дори не е в етап на организация, така че е възможно да не се състои и до началото на тази есен. Мишето е максималист, иска всичко да е перфектно и държи да планува всеки детайл от мечтаната си венчавка. А сега е в период, в който не разполага с много свободно време. Освен че е вокален педагог в „Капките“, хитовата изпълнителка е заета със сценичните си изяви, музикалната си школа, а и непрекъснато работи по нови песни. Мишето обаче отсега е наясно, че едва ли ще облече традиционна бяла рокля. По-скоро се вижда като рокендрол булка, така че тоалетът й явно ще има кожени елементи. Певицата иска сватбата й да е на открито и сред дивна планинска природа. Представя си я в топло, но не горещо време. Затова мисли, че е най-подходящо да избере тържеството да се състои в края на май – началото на юни или пък през септември. Само че засега не се е ангажирала с година. Мъжът й, както вече го нарича, не я пришпорвал. Той бил сигурен, че тъкмо певицата е жената за него. Така че сватбеното им тържество ще е просто, за да отпразнуват любовта си с най-близките си.

Двамата може и все още да не обсъждат нищо конкретно за сватбата си, но пък вече говорят за деца. „Това е най-голямото щастие, което може да се случи на една жена“, казвала е Михаела. И още, че се чувства готова да стане майка. Смята, че ще е строга, но справедлива и много готина майка, защото ще се постарае да има същото приятелство с детето си, каквото има със своите родители.