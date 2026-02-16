Карабаджак призна: Забременях навръх Свети Валентин преди 2 г.

Последни
Красивата финалистка от Ергенът 2 Ирина Карабаджак призна, че е забременяла на Деня на влюбените преди 2 години, пише България Днес. Точно тогава тя заживява със съпруга си, който е турчин, а дъщеричката им Милана е плод на тяхната любов.

Рожбата се ражда точно 9 месеца по-късно - средата на ноември. Макар да имат малко дете, Ирина и съпругът й винаги намират начин да останат насаме и да се радват на любовта си.

За тазгодишния Свети Валентин двойката избра Будапеща, която вече се е превърнала тяхна любима дестинация.

