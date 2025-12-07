Кобилкина отказала 5 предложения за брак

Наталия Кобилкина има два развода зад гърба си, но не се е отказала да търси любовта.

Не на всяка цена обаче. В момента сексоложката се е посветила на сина си и на работата си. Тя не държи чак толкова отново да влиза в сериозна връзка, която да изисква времето и вниманието й. Въпреки това рускинята вече е получила цели 5 предложения за брак от ухажори, или поне така твърди. По думите й, тя е казала „не” на всички, предпочитайки спокойствието пред ангажиращите отношенията.

„В момента не ме интересуват изобщо сериозните връзки. Общувам с мъже само сексуално и ясно съм го заявила”, признава търсачката на оргазми.