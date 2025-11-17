Последни
Кошница диви гъби получи за юбилея Параскева Джукелова

С кошница собственоръчно набрани диворастящи гъби почете от името на съсловието юбилея на Параскева Джукелова актрисата на Народния театър Александра Василева.

Юбилярката бе спретнала нестандартен купон за 50-ия си рожден ден - изложба на свои плетива в столичната галерия под логото "Кукувица кука на една кука".

През смях тя сподели на колегите си, уважили празника й, че докато е изработвала експонатите за изложбата, пред нея е бил образът на Домна Ганева от култовата трагикомедия "Звезди в косите, сълзи в очите".

"Там тя плетеше и се питаше как да изкара пари от плетивата си и аз последвах примера на героинята й", развесели гостите си Джукелова, пише България Днес. 

 

