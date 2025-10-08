Койна Русева: Загубих гласа си след “Дракула”

В нова страховита роля влиза талантливата Койна Русева. Надарената актриса се превьпльщава в крьвопиеца Дракула, един от най-свирепите образи на всички времена, пише България Днес.

Спектакълът на режисьора Стайко Мурджев е един съвременен прочит на романа на Брам Стокър за румънския владетел. Той избира именно Койна, която влиза в ролята както на демоничния вампир, така и на проф. Ван Хелсинг (ловец на вампири - б.а.). Премиерата бе на 6 октомври в Драматичен театър “Никола Вапцаров" в Благоевград.

„Падна ми гласът, както можете да чуете. Едвам говоря", сподели Русева пред след представлението.

"Дракула" предизвиква истински фурор на сцената. Залата е препълнена с естети, които оценяват на високо ниво професионализма на артистите.

,В спектакъла Дракула е представен в един по-сенчест, мек и нежен образ. Цялата публика се изненада много от това, че вампирът се играе от жена" споделиха от Драматичния театър.