Крият виното на Енджи Касабие

Ливанският експерт по хранене Енджи Касабие е звезда тази седмица в "Черешката на тортата". Интернационалното й меню ще започне с напитка с българска роза дамасцена, а част от спирките ще бъдат Франция, Тайланд и Япония, пише Телеграф.

Защо компанията ще скрие бутилка вино под масата и кой ще си тръгне с мечтания плакет, ще стане ясно от епизодите от понеделник до пеък в 20,00 ч. по Нова. Певицата Прея ще отвори дома си, за да покаже красотата на Африка.

Колежката й Атижа ще пренесе гостите в САЩ, за да посрещнат заедно 4 юли.