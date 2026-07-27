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Крият виното на Енджи Касабие

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Крият виното на Енджи Касабие

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Ливанският експерт по хранене Енджи Касабие е звезда тази седмица в "Черешката на тортата". Интернационалното й меню ще започне с напитка с българска роза дамасцена, а част от спирките ще бъдат Франция, Тайланд и Япония, пише Телеграф.

Защо компанията ще скрие бутилка вино под масата и кой ще си тръгне с мечтания плакет, ще стане ясно от епизодите от понеделник до пеък в 20,00 ч. по Нова. Певицата Прея ще отвори дома си, за да покаже красотата на Африка.

Колежката й Атижа ще пренесе гостите в САЩ, за да посрещнат заедно 4 юли. 

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