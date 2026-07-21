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Джина Стоева върти барче на понтон с новия си любим

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Румен Димитров
1043
Джина Стоева върти барче на понтон с новия си любим

Румен Димитров
1043

Поп-фолк дивата Джина Стоева отново лети на крилете на любовта с нов мъж до себе си. Изпълнителката на хитовете „Желание“, „До кога“ и „Сто жени“ е обвързана от близо година, а нейната половинка е успешен ресторантьор, който стопанисва изключително нестандартно заведение. Става дума за плаващ ресторант върху понтон, разположен в близост до столицата, където се предлагат подбрани морски деликатеси, екзотични пури и качествен алкохол.

Певицата не просто се наслаждава на новата си връзка, но и активно помага в семейния бизнес. Тя редовно изненадва присъстващите със специална музикална програма на живо. В началото редовните клиенти останали озадачени от появата ѝ, мислейки я за гост-изпълнител, поканен за конкретен повод. Много скоро обаче станало ясно, че Джина всъщност е сред хората, които активно разработват и движат нестандартния бар. Поради огромния интерес и ограничения капацитет на понтона, местата се запълват бързо и достъп имат само клиенти с предварителна резервация.

През последните години изпълнителката умишлено стои настрана от медийния шум, светските интриги и конфликтите. Тя е намерила своя мир в хубавата музика, срещите с приятели и работата, която я удовлетворява. Според запознати, именно този плаващ ресторант ще се превърне в домакин на голямо лично събитие през септември, когато Джина ще посрещне своя 50-годишен юбилей. Макар да навлиза в кръгла годишнина, звездата продължава да радва почитателите си с перфектна визия и топ форма, за които редовно получава вълна от комплименти в социалните мрежи.

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1 Коментара

Азизи

преди 41 минути

Любимият и е ескорт на 20год или охрана и използвач. Честито. Бабите тръгнали по младоци и си плащат. Джина с песните и от 60-те, много и се смея на сторитата

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