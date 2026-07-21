ТРАГЕДИЯТА отключи преждевременно раждане? Роди се второто внуче на Весела Лечева (Подробности)

Роди ли преждевременно жената на Мартин Велев? Бебето проплака само 6 дни след погребението му

Непосилната трагедия, сполетяла семейството на Весела Лечева, е била последвана от още едно разтърсващо събитие. Само десет дни след внезапната смърт на единствения ѝ син Мартин Велев неговата любима Ана-Мария е родила второто им момиченце, пише Intrigi.bg.

Малката принцеса е проплакала на 20 юли, а едва шест дни по-рано почернената жена е изпратила бащата на децата си в последния му земен път. На погребението на Мартин Велев на 14 юли беше съобщено, че съпругата му е едва в осмия месец от бременността.

Весела Лечева с Ваяна

Тази хронология неминуемо поражда въпроса дали жестокият емоционален удар не е ускорил появата на бебето. Ако информацията, че Ана-Мария е била в осмия месец, е точна, раждането вероятно е настъпило преди предварително очаквания термин. Засега обаче близките пазят пълно мълчание и не се съобщават нито точната гестационна седмица, нито състоянието и теглото на новороденото.

Мартин Велев загина на 10 юли при трагичен инцидент с джет в района на Халкидики. По първоначални данни 36-годишният мъж паднал от машината и получил фатален удар. Поклонението пред него се състоя четири дни по-късно в столичния храм „Света София“, където стотици близки, приятели, спортисти и обществени личности се сбогуваха с него.

До последния си ден Мартин е очаквал с трепет появата на втората си дъщеричка. Двамата с Ана-Мария вече са родители на тригодишната Ваяна, а новороденото момиченце ще расте, познавайки баща си единствено от разказите, снимките и спомените на хората, които са го обичали.

За Весела Лечева раждането на внучката е лъч светлина в най-мрачния период от живота ѝ. Щастието обаче неизбежно е примесено с огромна болка – детето носи продължението на сина ѝ, но се появи на този свят само дни след неговата гибел.

Съдбата по жесток начин събра началото и края само в рамките на десет дни. Едно семейство погреба млад мъж и почти веднага посрещна неговото дете – момиченце, което никога няма да бъде прегърнато от своя баща, но ще носи частица от него през целия си живот.