Кулинарка! Новата на Благо му готви сиринки!

Новата изгора на Благо Георгиев - инфлуенсърката Maрия-Луиза, лично му сготви сирники - традиционни пържени палачинки от извара, популярни в руската, украинската и беларуската кухня.

Те се приготвят лесно и бързо, като основните съсавки са извара, яйца, брашно и захар.

Сексапилната брюнетка се похвали, че е научила рецептата заради посещение в Русия, пише "Телеграф".

Фенове пък предположиха, че е била там с Благо, и то преди по-малко от месец, когато той отново посети Москва, която дълго време бе забранена за него територия.

 

