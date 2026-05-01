Лейди България написа наръчник за майки

След като спечели титлата „Лейди България", Пресияна Стефанова насочва вниманието си към кауза, която определя като дълбоко лична - майчинството. Едва на 24 години, тя вече е автор на книга, посветена на първите и най-важни стъпки в живота на една жена като родител, пише Телеграф.

„В книгата съм обхванала процеса от забременяването, бременността и една година след това - има съвети, свързани както със здравето, така и с емоционалното и физическото състояние на жената", разказва тя. Решението й да напише наръчник идва естествено - като продължение на личния и опит.

Става майка на 22 години след планирана бременност. Въпреки критиките, че е „твърде млада", Пресияна е категорична в позицията си: “За днешните разбирания това се води ранна бременност, но според мен тя е навреме", коментира и тенденцията жените да отлагат майчинството:

„Все по-трудно е да намериш подходящ партньор - човек, на когото можеш да разчиташ. Няма перфектен момент - трудностите могат да се появят винаги”.

Освен майчинството тя не изоставя и образованието си - учи право във Велико Търново, като не прекъсва дори по време на бременността. „Бях на лекции дори ден преди да родя. Това беше голямо предизвикателство".

Участието и конкурса „Лейди България" също е част от по-голям план: „Видях го като платформа, чрез която мога да достигна до повече хора. Моята мисия е любовта на жената към самата себе си."

Темата за самоуважението преминава през цялата й философия. „Важно е жената да се грижи за себе си”.