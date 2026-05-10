Лили пее на аванта в центъра на София, ще изкара над 1 млн. евро от концерта си

Лили Иванова се стиска да плати на Столична община за концерта си на площад „Св. Александър Невски”. С мотив, че става дума за събитие от международен мащаб, певицата е измолила от кмета Васил Терзиев да не плаща таксата за правото на провеждане на мероприятия на терен общинска собственост. По информация на „Уикенд”, става дума за под 10 000 евро.

Това е наистина доста нагло, при положение, че примата на българската естрада няма да пее безплатно. Даже напротив. Билетите за концерта на 2 септември струват между 50 и 180 евро. Певицата от сега се хвали, че очаква над 10 000 зрители на площада пред катедралата, което и гарантира поне 1 млн. евро печалба. И това само от един концерт. А в тазгодишното си турне Лили ще пее 23 пъти пред публика. Само един от концертите, на 8 май в столичната зала „Арена 8888 София”, е благотворителен. Приходите от билетите ще отидат в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите.

На фона на очакваните милиони печалби (няма спор, напълно заслужени), е малко цинично, че Лили Иванова се стиска да плати мизерната такса за концерта си на площад „Св. Александър Невски”, коментират в бранша. Но при нея молбите за аванта към институциите са си навик. Както вече сме писали, Лили не се посвени да финансира закриването на миналогодишното си турне със субсидия от и без това скромния бюджет на културното министерство. С отпуснатите 60 000 лева бе платен хонорара на музикантите от оркестъра на Софийската опера и балет, които дадоха всичко от себе си, за да направят шоуто наистина велико. Лили не пропусна да им благодари за това, но похвалите и прозвучаха малко като в поговорката „С чужда пита помен прави”.

От друга страна, шоуто в центъра на София ще си струва. Пред портите на храма Лили Иванова ще излезе с обновена двучасова програма – комбинация от големите u хитове в нови аранжименти и изцяло нови песни, които в момента се записват като част от нов албум. Записът би следвало да е готов до датата на концерта.

Идеята за концерт на открито в София се обсъжда от години в екипа на Лили, но липсва подходящо място за събитие от подобен характер, обясняват хора от екипът и. Както тя самата се шегува: „От 100 години не съм имала концерт на открито в София”.