Последни
Популярни
Горещи

Луиза Григорова се набоде с игли

https://hotarena.net/az-jenata/luiza-grigorova-se-nabode-s-igli HotArena.net
Румен Димитров
175
Луиза Григорова се набоде с игли

Румен Димитров
175

Актрисата Луиза Григорова, известна със своята естествена визия и категорична позиция против филърите и ботокса, се подложи на модерна, но щадяща разкрасителна процедура – радиочестотен микронийдлинг.

Интервенцията комбинира действието на микроскопични игли и радиочестотна енергия, за да стимулира производството на колаген и да уплътни кожата отвътре навън.

Резултатът е по-гладка, стегната и свежа кожа, без да се променят естествените черти. Звездата споделя, че предпочита именно такива терапии, които запазват излъчването и индивидуалността ѝ, но ѝ помагат да изглежда отпочинала и сияйна, без замразени мимики и изкуствен ефект.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.