Луиза Григорова сложи екстеншъни и стана брюнетка СНИМКИ

Луиза Григорова изненада феновете си с нова визия. Tози път актрисата се появи като брюнетка с удължена коса. За целта е използвала екстеншъни. Звездата е оставила зад гърба си стария образ на блондинка и демонстрира, че промяната във външния вид може да бъде забавна. Тя не казва дали трансформацията е свързана с нова роля, но според запознати именно това е причината.

Новият стил на Луиза предизвика вълна от коментари и комплименти в социалната мрежа. Тя пък не пропусна да сподели мислите си за красотата и автентичността. Въпреки смелата промяна във външността, актрисата категорично отказва всякакви радикални естетични корекции.

„Никога няма да се набода с ботокс или да си сложа силикон. Естественото стареене не е проблем, а израз на вътрешна сила”, заявява тя. Григорова подчертава, че дългата коса и новият цвят са просто игра с външния вид и начин да експериментира, без да предава ценностите си. За нея красотата е вътрешна увереност, а не резултат от филъри, операции или опит за гонене на социални стандарти.

Актрисата неведнъж е обръщала внимание на опасностите от фалшивия блясък в социалните мрежи. Със силно послание в инстаграм тя призовава последователите си да спрат да се сравняват с другите : „Ако съдържанието, което ежедневно виждате, оказва влияние върху настроението и самочувствието ви, е крайно време да вземете мерки. Единственото полезно сравнение е със самите нас, не с някого, когото дори не познаваме. Следвайте огъня в себе си!”

Преди време актрисата публикува две свои снимки – едната с филтър, другата – без, и написа: „Тя е тази, която ви кара да се чувствате несъвършени, дебели, бедни и със скучен живот. Само че, мили дами и господа, тя не е истинска”. На другата снимка, на която е без грим, Луиза добави: „Това съм аз, на 35 години съм. Никак не е перфектно, но е истинско, а по-красиво от истинското в този пластмасов свят няма”.

Григорова продължава да насърчава феновете си да „махнат от приятели” хората, които ги карат да се чувстват непълноценни, защото според нея тези, които живеят в постоянен стремеж към чуждото одобрение, всъщност водят по-нещастен живот.

Като бивша манекенка, звездата дълго време се е борила да гони съвременните стандарти за красота, но сега се отдръпнала от суетата. Тя обича планинските разходки, не пази строг режим и не гладува. „Понякога, ако ми се наложи за роля, просто спирам захарта. И без това тъпченето със сладко е вредно”, коментира актрисата.

След раждането на сина си Бран преди 5 години, Луиза успя да възстанови фигурата си не с фитнес и диети, а с бавни и продължителни разходки с количката. Твърди, че майчинството я е подтикнало още повече да цени автентичността и личния пример. Учи сина си да търси смисъла отвъд опаковката и да не се вкопчва в лъскавото.

Звездата е споделяла открито и за личния си живот, по-точно за отношенията си режисьора Мартин Макариев, които са започнали по време на снимките на сериала „Дървото на живота”, преминали са през трудности, но са се утвърдили през годините . Връзката им е дългогодишна, женени са от 2017 г. Сватбата им се състоя на родното Черноморие. Актрисата продължава да изразява уважение и към доведения си син Боби, който има чудесни отношения с малкия си брат Бран.

Междувременно Луиза си подари и заслужена почивка далеч от прожекторите. Тя изкара празниците в слънчева Майорка заедно със семейството си. След дните на море, спокойствие и време с най-близките, Григрова вече е на родна земя, заредена и готова за нови професионални предизвикателства.