Любовна вълна: Гаджето на Тита я глези с букети https://hotarena.net/az-jenata/lyubovna-valna-gadzheto-na-tita-ya-glezi-s-buketi HotArena.net

На любовна вълна се носи това лято чаровната певица Тита. Надарената блондинка направо сияе от щастие до новия си любим, за когото упорито се твърди, че е известен IT специалист.

Красавицата публикува и Instagram стори, на което държи букет от ароматни розово-бели цветя, подарен от любимия ѝ. Към снимката изпълнителката добави цитата: „Малките неща намират начин да направят обикновения ден да се усеща специален.“

Явно гаджето наистина я носи на ръце и не пропуска възможност да я зарадва с романтични жестове.