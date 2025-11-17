Малката Венеция усмихна Благовеста Бонбонова

Усмивката не напусна Благовеста Бонбонова, докато обикаляше една от най-големите туристически атракции на Италия - градчето Тревизо, наричано Малката Венеция, пише България Днес.

Плеймейтката спретна цяла фотосесия от разходката си в живописното място основано през Средновековието, прочуто с катедралите и каменните си мостове, а и като родина на просекото.

На някои от фотосите бикините на бившата на Пламен Димов са изтеглени на преден план и скриват красивия пейзаж в името на това да се подчертае престижната им марка.