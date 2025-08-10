Последни
Мариана Векилска не ще да става тъща

Мариана Векилска май въобще не иска да става тъща, забеляза репортер на „Уикенд”. Дъщерята на тв водещата от БНТ се сгоди преди седмици, а майката до момента не е обелила и дума по темата. Тя като че ли изобщо не се радва на щастието на своето момиче.

 

Странна е публичната реакция на Мариана Векилска, след като още миналия месец се разчу, че нейната дъщеря – Габриела Донков, е казала „Да!” на своя любим. Тв звездата се държи в публичното пространство така, като че ли подобна новина въобще не съществува. За разлика от доведения баща на момичето – радиоводещият Симеон Колев, който показа в социалните мрежи бурна радост и умиление по повод годежа, родната майка на бъдещата булка не написа и ред за това щастливо събитие. Ето какво написа Симо по темата: „Много е важно да си избран. Да си предпочетен. Да си нечий. Моето малко момиче вече е годеница на нейното момче. А аз съм много щастлив.” Известно е, че той се е грижил за Габриела като за родно дете по време на брака си с Мариана. Момичето се ражда, когато тв водещата е съвсем млада и вече разделена с тогавашния си съпруг – бившият футболен национал Георги Донков, който в момента е помощник-треньор в националния отбор. Симо се привързва към Габриела и явно дори след като преди години се раздели с Мариана, продължава да я приема като собствена дъщеря. Днес – вече 30-годишна – Габи се носи на вълните на любовта и предсватбената треска, а Колев се радва заедно с нея.

Не такава е реакцията обаче на родната майка на младата дама. Мариана Векилска, за която се знае, че е много близка с дъщеря си, демонстрира странна дистанцираност от темата с едно от най-важните събития в живота й, а именно – нейният годеж. Вместо да поздрави младите и да им пожелае щастие, в социалните мрежи тя в последно време споделя единствено събития около собствената си кариера. От доста време водещата, освен с предаването си „България в 60 минути” по БНТ, се занимава и със собствени проекти. По подобие на Деси Стоянова, тя обучава хора на комуникационни умения, като им дава и сертификати за завършени курсове. В профилите й в социалните мрежи е почти невъзможно да се намерят общи снимки с Габи. Това е странно предвид информацията, която от години циркулира, че майката и дъщерята са изключително близки. Докато Габриела учела в Нидерландия, Мариана редовно й гостувала. Тя отдавна се познавала и с бъдещия младоженец. Тогава защо не е пуснала и една снимки нито с него, нито с дъщеря си? Вярно е, че не е длъжна да го прави, но все пак е странно, че на личните й страници има снимки с всякакви хора, но не и с родната й дъщеря.

Мариана наскоро сподели в мрежата, че е твърде заета, за да публикува снимки. Може това да е причината за липсата на реакция на годежа на нейната дъщеря. Но може да има и друга причина, която и майката, и дъщерята предпочитат да запазят за себе си.

Очаква се сватбата на Габриела да е най-рано догодина.

 

