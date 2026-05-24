Мариана Векилска стяга сватба

Мариана Векилска сподели за щастливо събитие в семейството си - предстояща сватба, но не за нея, а за дъщеря й. Габриела Донкова, плод на връзката й с бившия национал Георги Донков, е на прага на нов етап - създаването на собствено семейство. Новината дойде с емоционален пост в социалните мрежи, публикуван в Международния ден на семейството.

„Избираме сватбена рокля... Не ми се вярва, че малкото ми момиченце, с което израснахме заедно, създава свое семейство”, написа Мариана Векилска към трогателния кадър. Гордостта й е огромна и заради дългия път, който е извървяла дъщеря й. Габриела завършва „Маастрихт Юнивърсити” - един от водещите университети в Европа, при това със специалност финанси, смятана за една от най-трудните. „Сам-сама, със собствени усилия, си проби път в изключително конкурентна среда, където мнозина не оцеляват”, споделя още майка й.

След образованието си в чужбина, младата жена избира да се върне в България и да гради живота си тук. Докато дъщеря й пробва сватбени рокли, водещата признава, че преживява един от най-силните моменти в живота си. „Благодаря на Вселената за най-големия дар – спокойното щастие да виждаш, че си успял да отгледаш добър човек”, пише още тя.

Дъщерята на Мариана се сгоди миналото лято и още тогава се предполагаше, че сватбата най-вероятно ще през 2026 г. Габи е рожба на Векилска от връзката й с бившия национал Георги Донков. Малко след сватбата си с футболиста водещата забременя. Изненадващо за всички, само половин година по-късно Донков поиска двамата със съпругата му да се разделят и я напусна. Векилска се надява, че след раждането футболистът ще се върне при нея, но това не се случва. По-късно водещата се залюби с радиоводещия Симеон Колев, познат на цяла България с гласа си от „БГ Радио”. Той отгледа Габриела като свое дете, заедно с общия им син с Мариана - Момчил.