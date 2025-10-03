Мария Бакалова влиза в трилър

Мария Бакалова ще участва в инди трилъра Double blind заедно с Джорджина Кембъл, а Олиан Костов изигра последното представление на Till The Stars Come Down в Уест Енд.

По непотвърдена информация фильт Double blind, в който ще участва Мария Бакалова, разказва историята на учен, който разработва лекарство против деменция, но постепенно започва да „Губи представа за времето" и животът му излиза извън контрол, пише Телеграф.

Това, което първоначално се проявява като кратка загуба на памет за няколко минути, бързо се превръща в загуба на часове и дни. Когато след пореден припадък той открива, че има дете, което не е имал преди, и разкошен дом, който не разпознава, започва надпревара с времето да нареди пъзела преди да изгуби окончателно паметта си.