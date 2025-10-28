Мария Силвестър копие на майка си

Ha неделна разходка изведе майка си Мария Силвестър, видя „България Днес“. Водещата на „Бригада „Нов дом“ наскоро финализира дълъг капремонт и в собствения си дом и по този повод решила да почерпи най-близкия си човек.

Зеленооката брюнетка помести и фотос, на който е застанала рамо до рамо с майка си, като е придружила снимката с очевидно провокативния текст:

„Изобщо не си приличаме“.

Истината обаче е съвсем друга. Бившата моделка буквално е одрала кожата на жената, дарила я с живот, и всъщност представлява нейно по-младо копие. „Наследила си красотата от майка си!“, изчеткаха я нейни фенове.