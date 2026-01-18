Последни
Майката на Крисия шашка с атлетично тяло (Секси снимки)

Румен Димитров
371

Майката на певицата Крисия Тодорова – Ангелина, по-известна сред приятелите си като Анджи, доказва, че възрастта понякога може да е просто цифра.

Неотдавна тя стана баба – по-голямата й дъщеря Тифани я дари с внучка, но всъщност изобщо не прилича на такава. Блондинката впечатлява с доста атлетична фигура, изваяни мускули и енергия, която спокойно би засрамила доста по-млади от нея жени.

Анджи е професионален фитнес инструктор и е добре позната в спортните среди с дисциплината и постоянството си. Клиентите й са категорични, че тя е от онези треньори, които не просто показват упражнения, а са истински отдадени на професията си.

 

