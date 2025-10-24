Милена Славова шокира със скандален минижуп

Понаедрялата от години изпълнителка Милена Славова се появи пред препълнена зала в ултракъса черна пола с къдрици, която приличаше на колан, а не на дреха, пише Ретро.

Комбинацията със стегнато сако и тежки кубинки предизвика истински фурор сред феновете - едни я аплодираха бурно, а други се хванаха за главата. В социалните мрежи не закъсняха с по-острите коментари - "Баба в миниполичка, бива ли такова нещо". Милена изпълни над 20 от най-големите си хитове. Но след края на шоуто всички говореха само за едно - късата пола и безкомпромисното й поведение.

Пред близки тя коментирала, че "никога няма да се облича според чужди представи" и че рокът не търпи цензура.

"Аз съм такава, каквато съм, и няма да се променя", е фраза, която певицата повтаря често. И явно го доказва не само с думите си, но и с облеклото си.