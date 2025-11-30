Последни
Милионерката Шарлопова показа вопиюща неграмотност

Румен Димитров
В последните си публикации в социалните мрежи Бояна Шарлопова сподели кадри от зимно приключение с шейни, теглени от хъскита.

Въпреки живописните сцени, вниманието на „Уикенд” се насочи към правописните пропуски в текстовете към сторитата й. Сред тях личаха думи като „сутришна“, „запрятя“ и „путуваме“, които са доста неграмотно написани.

Подобни грешки са често срещани в социалните мрежи, където съдържанието се публикува бързо и без редакция, но въпреки това не го очаквахме от образована и начетена жена като вдовицата на Стефан Шарлопов, която управлява империя за милиони. Ето какво пише красивата блондинка.

