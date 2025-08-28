Мира Добрева качи 10 кг

Мира Добрева, която винаги е била еталон за перфектен външен вид, напоследък сякаш се е занемарила или просто го раздава по-спокойно. Тя вече не прилича на себе си. Качила е 10 кг, която ясно й личи от последните публикации. На тях се вижда, че наскоро е коригирала и устните си.

А под самата публикация пише: "Освен годините на рождения ден човек отброява и хората, които го обичат и ценят. Благодаря на всички, които не ме забравиха и този път. "

Мира Добрева е родена на 12 август 1972 г. в Златоград. Откакто слезе от телевизионния екран Мира живее далеч по-спокойно, ходи неглиже и не се притеснява от промените, пише Ретро.