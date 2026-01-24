Мира Добрева: Концертът на Никос Вертис беше пълно разочарование

Мира Добрева сподели откровен клип с впечатленията си от снощния концерт на Никос Вертис в София, като не спести разочарованието си от преживяното.

„Приятелка ми подари билет за Никос Вертис. Улични музиканти, полиция и малко хора, които опитват да влязат, както си му е редът. Съвсем не в реда на нещата обаче вътре чакахме един час преди звездата да излезе на сцената", разказва тя.

По думите ѝ публиката е реагирала с нетърпение: „15 000 души поподсвиркваха, поподканяха това да се случи и най-накрая дойде началото, което беше може би най-озадачаващо от всичко".

Мира описва старта на концерта така: „Започнахме с гледки от пирамидите в Египет, от Тачмахал в Индия и съвети на английски като документален филм – малко стар – за това как не бива да се мразим, как трябва да сме по-позитивни и да гледаме с надежда към бъдещето на света".

Тя не крие и скуката си по време на изпълнението: „Певецът, чието самотно присъствие на сцената озадачаваше, освен светлинните ефекти, които опитваха да му правят компания, се държеше като в провинциално гръцко бузуки. Питах се на мен ли само ми е толкова скучно".

Добрева дава и конкретен пример от публиката: „Не можех да повярвам, че на други 15 000 души им е весело до момента, в който не видях това – момичето от предния ред си търсеше обувките, а аз също посвърших малко работа на телефона".

В края тя отбелязва и отношението на Никос Вертис към българската публика: „Никос каза, че това му е шесто посещение в България, но не беше научил нито една думичка на български и три пъти каза 'Ямас', а един път даже 'салют'".

С думите си Мира Добрева даде ясен и директен поглед върху впечатленията си от концерта, които се оказаха далеч от очакванията ѝ.