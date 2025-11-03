Мис Дупе стана Мисис България

Последни
Фитнес моделът и носитлека на титлата "Мис Дупе" Биляна Йотовска грабна короната на "Мисис България Европа" в 27-ото издание на престижния конкурс "Мисис България", пише Телеграф. Тя се отличи сред 15 претендентки от цялата страна и впечатли журито с безупречна фигура, сценично поведение и чар.

По време на втория тур до нея на сцената застанаха съпругът й Митко Димитров и тяхната дъщеря Никол. Митко не скри гордостта си и заяви, че това няма да е последната корона. Никол пък уверено сподели, че майка й е най-добрият пример за подражание.

С усмивка и емоция Биляна заяви, че ще носи короната с отговорност и признателност. 

