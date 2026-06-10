Мис Силикон стана блондинка

Носителката на титлата „Мис Силикон“ Боряна Миткова стана блондинка за лятото, пише Телеграф.

С русата коса тя се пусна излегната на шезлонг на плажа в Свети Влас. На кадрите красавицата акцентира върху стегнатите си задни форми, които будят възхищение както и големия силиконов бюст, който е блян за всеки мъж.

Тя е известна и с това, че дупето и също е напълнено и добре оформено със силикон. Кадрите предизвикаха множество реакции в социалните мрежи, като феновете не спестиха комплиментите си за добрата й форма.