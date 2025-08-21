Мисис Баба промени закон - всички трябва да знаят!

Дони Василева - носителката на титлата "Мисис Баба", разказва живота си в книга и как благодарение на нея се стигна до промяна на един закон, пише Телеграф.

"Животът, който ми се падна" е първият й автобиографичен роман, а авторката разкрива, че съвсем скоро предстои излизането и на част втора. Тя израства като осиновено дете в село Роза.

Пътят към отговора "Кой съм аз?" я отвежда не само към собствените й корени, но и към промяна на законодателството. Благодарение на нейната смелост днес хиляди осиновени хора в България имато законно право да търсят биологичните си родители.