Моделка се вдъхнови от Сирни Заговезни

По повод Сирни Заговезни моделката Олга Модева сподели силни думи, които докоснаха мнозина, пише България Днес. Вместо просто празнично пожелание тя отправи дълбоко послание за смисъла на прошката.

„Прошката не променя случилото се. Тя променя мястото му в нас“, написа красавицата в социалните мрежи.

С тези думи Модева напомни, че не можем да върнем времето назад и да изтрием болката, но можем да изберем как тя да живее в сърцето ни. Прошката не означава да оправдаем нараняването, а да освободим себе си от тежестта му.

