Сексбомба разби сърцето на Илиян от “Хелс китчън”

С разбито сърце атакува новия сезон на „Хелс китчън“ култовият участник Йордан Събков, пише България Днес. Освен че губи работата си, за да пробие в телевизията, готвачът е отрязан и на любовния фронт.

„Когато се записах в „Кухнята на Ада“, целият ми живот стана ад, така че дано го спечеля това нещо“, надява се талантливият пловдивчанин.

„България Днес“ с умението си на следовател намери девойката, отрязала кулинаря на прага на най-голямото приключение в живота му. Мацката се казва Ади Зфания (или Цфания) - чужденка, вероятно от израелски произход, съдейки по еврейското й име.

Момичето е истинска сексбомба - с дълбоки сини очи и дадености, за които не един мъж си мечтае. Двамата имали връзка поне две години предвид коментарите със сърчица на дамата под снимките на Илиян.

Преди раздялата младежите често пътували по света, споделяйки незабравими моменти заедно. През февруари 2025 г. посетили перлата на Азия - Тайланд, където прекарали ваканция на мечтите. Красиви плажове, бурни вечери и спиращи дъха гледки са само част спомените, запечатани в снимки, които Илиян все още пази в профила си в инстаграм. На една от тях бившите дори отплават с яхта, гушнати нежно в прегръдка.

Приключенията им продължават и през август на ваканция на гръцкия остров Кефалония. Там Двойката се наслаждава на плажове, палми и любов - сред безкрайна синева.

И всичко до съдбовното участие на Илиян в „Хелс китчън“, което като с проклятие слага край на приказката. Въпреки несполуките в личен план кулинарят запазва широката си усмивка, гледайки на живота от забавната страна. В готварския формат той вече показа професионални умения, придобити чрез усърдна работа в световни ресторанти със звезда „Мишлен“.

Събков е категоричен, че освен за кулинарната арена, е роден и за шоубизнеса.

„В мен има толкова синя кръв, че просто трябва да излезе отнякъде. Моя далечна леля е на Лили Иванова далечната сестра“, сподели я на шега, я не в предаването 27-годишният мераклия.