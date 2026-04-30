Моделката Олга Модева страда от смъртта на розовата слоница Чанчал

Историята на слоницата Чанчал разтърси социалните мрежи и предизвика силна реакция от страна на моделката Олга Модева. Слоницата била превърната в атракция за снимки - боядисана в розово, за да събира лайкове, пише България Днес.

Месеци по-късно животното умира, като официалната версия за причината е напреднала възраст. Тук се крие далеч по-мрачна истина за години на експолатация, стрес и живот в плен.

Случаят хвърля светлина върху жестоката практика диви животни да бъдат използвани за забавление и печалба. "Не харесвам жестокия и "модерен" свят, в който живеем, и това си е", коментира остро Модева.

