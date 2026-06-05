Милица Гладнишка: Имам 30 000 фенове, с които не съм спала. А мога, ако дойдат

Имам 30 000 фенове, с които не съм спала – шегува се Милица Гладнишка.

И добавя пак в типичния си стил: „А мога, ако дойдете“. А поводът е, че се реши тази година да тръгне на мини турне из страната с Иван Велчев и Николай Воденичаров-Никеца. Та на шега тя казва на двамата за общото шоу: „Надявам, се че ще се съберат всичките двама почитатели на Иван, 100 на Никеца и 30 000 на Милица Гладнишка, с които не съм спала все още, но мога, ако дойдете“. Шоуто е „Лисицата и котараците“, което авторите определят: Нещо като концерт, нещо като театър, нещо като нищо друго на света. С него отиват през лятото в Пловдив, Стара Загора, Варна, Добрич и Бургас. А има и вариант за представления в чужбина.

Юбилей

На 3 юни Милица навърши 50, а ден по-късно мъжът й Иван Велчев, с когото нямат всъщност сключен документален брак, стана на 40. Добър повод двамата актьори, музиканти и композитори да празнуват. Двама Близнаци под един покрив – стават твърде много хора на едно място, шегуват се актьорите.

Ден преди да навърши 50 Милица твърди, че изчислила биологичната си възраст и тя показала 44 години. Шегува се обаче, че ако спре да пуши, може да стане и на 34. Казва: „Не съм се замисляла и за секунда за годините си и как трябва да се държи човек. Живея и годините си минават. 50 години нищо не са вече в нашия свят“.

Сега преди рождените дни на Милица и Иван двамата си подариха пътешествие с приятели и творчески партньори из Италия, на него бяха сестра й Емилия и Никеца. Освен прекрасните впечатления Милица се сдоби и с още едно от Апенините. Забрави си телефона и предупреди всички да й пишат на месинджър. Наложи се Люси Дяковска да й напомня там да не забрави за репетиция за общия им спектакъл ABBA Symphonie. Това обаче не е първото подобно забравяне. Милица веднъж остана и без яке по този ред.

Естествено, от Италия тя също се включи в поредица от смешни снимки с кулата в Пиза и по какъв начин се е случил наклонът й.

Направило й впечатление, че в Италия хапват паста за предястие, после основно, салата и местната ракия грапа за дайджестив. Било като при нас, но в напълно обратния ред. Оттам си накупила разни интересни неща, също табели, вино и зехтин.

Музика

Майката на Милица била тромпетист. Според легендата, която разказва звездата, сестра й Емилия като малка свирила на дъска за рязане и майка й решила да я прави цигуларка. А самата Милица свирила върху етикет за дрехи и това предопределило пътя й да взима уроци по пиано.

„Тази основа, която ми даде майка ми с музиката, четенето на ноти и свиренето на пиано, е много повече от останалите“, казва Гладнишка.

Разказва за майка си: „Тя беше човекът, който никога не се отказваше, никога не показваше страх. Дори когато се разболя от рак, нито веднъж не съм я хванала да се разплаче, да има страх в нея и да го покаже. Накрая, когато умираше, беше в моите ръце, и ми каза: „Мице, не се тревожи, аз ще се оправя!”. Мислеше единствено и само за нас да не ни тревожи. Това е просто велик човек! И сега гледам Витоша и знам, че тя е там“. Именно в планината край София Милица разпръснала праха на майка си и за нея това е не Витоша, а мама, както сама се изразява.

Споделя пред Ютуб канала ToTo Yotov: „Доста избори ми отпаднаха - археоложка, палеонтоложка, космонавтка - това са част от нещата, които не можах да стана. Майка ме записа от малка на класическо пиано, след това на оперно пеене, обаче аз бягах от тези неща, въпреки че сега ми вършат страхотна работа. Благодарение на майка ми аз имам три професии: пеене, пиано и английски. Превеждах филми за дублаж много дълго време за доста сериозни суми“.

Първата роля на Милица била мъжка, героят й се казвал Спиридон. Тогава била на 16 и репетирали в читалището в Княжево. Направили представление пред войници от местния гарнизон. И там бъдещата актриса в ролята на въпросния Спиридон се спънала и ризата й се скъсала, което произвело най-силно впечатление на войниците от този спектакъл.

Етажи

А вече професионално като актриса звездата й изгря в сериала „Етажна собственост“. Там предизвика истински фурор с ролята на неподражаемата фурия Мими Драмбозова.

Напоследък актрисата си спомня: „Цял живот пиша дневници, но все по-рядко. Преди повече мечтаех, трябва да си върна мечтите. Нямам вече време да се замечтая“.

Обяснява, че се случвало да я бъркат със сестра й, макар двете да са поне с различни коси. Обяснява как, когато участваше в „Като две капки вода“, били заедно с Емилия. И фен дошъл да я поздравява, обаче се обръщат към сестра й и доста се изненадал, когато самата Милица приела комплиментите. Сестра й също като нея е личност с много таланти, макар да изгради и солидна музикална кариера на Запад, във Виена. Тя рисува и в момента в София има нейна изложба, ще я закрият на 8 юни.

Милица разказва как, като се загаджила с Иван, който е от Враца, неговата майка й подарила кутия с реплики на неолитни оръдия на труда от кремък, положени в ковчеже. „И до ден днешен си ги ползваме да белим картофи с тях“, шегува се в типичния си стил звездата. Иначе колекционира всякакви неща – минерали, вкаменелости – сред тях има и на трилобити, а също пеперуди. Запазила си и млечен зъб от старата й котка.

От малка се увличала по всякакви неща, дори по древни цивилизации. Вкъщи имали огромна библиотека, баща й чел много. Имали репродукции на художници, книги по астрономия, художествена литература, математика.

Милица разказва, че е солов играч: „Никога не съм могла да бъда в такъв колектив като театрален, опера, филхармония... Винаги там се въртят интриги. И когато шефът е по-тъп от теб, много трудно се понася от нашата фамилия. Не мога да имам шеф над главата си“.

Звезда

За юбилея колегата на Милица Сашо Кадиев й подари звезда. Тя е на нейното първо име и се намира в съзвездие Близнаци.

Като тийнейджър Гладнишка решила да напише кърваво писмо на едно момче. И се наложило 6 пъти да дупчи ръката си, за да си пуска кръв за няколко реда текст. Та оттам харесва и темата за Дракула. Образът влиза в „Лисицата и котараците“ – песни по велики книги. А сега мъжът й пише и специална песен, като сам ще изпълнява ролята на граф Дракула.

Снима лейди Гергана

Превърналата се в хитова книга „Лейди Гергана“ на Цветелина Цветкова ще прерасне и в игрален филм и там Милица Гладнишка ще се развихри.

Лейди Гергана е кметска дъщеря, която попада в необикновени ситуации, възможни само в Северозапада. Историята е за любов, лудо приключение, пъстър цирк, в който ще се смеем и ще плачем, ще се изумяваме и ще запомним завинаги тези чудни, луди хора от този див край на България, твърдят авторите на проекта. Романтично настроен англичанин си купува къща в едно запустяло селце във Видинския край. Наивните му представи да се потопи необезпокояван в живописния селски рай се сблъскват челно с колоритните местни екземпляри, които го посрещат с ракия още първия ден. Следващото нещо, което помни, е кметската щерка на име Гергана. Снимките се очаква да започнат през август. Според Милица мъжът й Иван там ще играе прост козар.