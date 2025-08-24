На вниманието на КАТ! Маги Томова шофира без ръце

Водещата на популярното телевизионно шоу „Диви и красиви” Маги Томова редовно шофиране без да държи ръцете си на волана. Видеото, което се появи в нейния инстаграм профил, показва как тя се намира в колата и говори на камерата, докато автомобилът се движи, видя „Уикенд”.

Снимки и видеа на подобни действия в социалните мрежи са все по-разпространени, но те създават сериозни опасности за участниците в движението. Водещата на шоуто се опитала да предаде позитивно настроение, пожелавайки на последователите си хубав ден, но този жест определено не е пример за безопасно шофиране.

Експерти по безопасност на пътя предупреждават, че разсейването на шофьора с телефон, камери и други устройства е основен фактор за пътни инциденти. Всеки, който участва в движението, трябва да се съсредоточи върху шофирането и да избягва всякакви форми на разсейване. Независимо от личната известност, всички трябва да се придържаме към правилата на пътя и да бъдем отговорни за безопасността на себе си и на другите! За вашето и чуждото благополучие, спрете и се съсредоточете върху безопасното шофиране!

В социалните мрежи нападнаха водещата на „Диви и красиви”, защото редовно се снима докато е в движение с автомобила. Ето какво пишат зрители на шоуто по Нова тв към Маги:

„Молба към всички заети, натоварени и претупани със задачи инфлуенсъри. Спрете да правите това. Да слагате телефони и камери в колите си, да разказвате маловажни истории, търпящи отлагане, докато спрете след малко някъде. Карате, поглеждате обективите, поглеждате и огледалата за задно виждане, говорите и няма как да не се разсейвате от основната задача, за която сте седнали зад волана. В случая попаднах на Маги Томова, но НЕ я соча само нея, тя е една от многото, които редовно виждам да правят това. Съвсем добронамерено се включвам с напомняне. Важно е да стигнете там, където сте тръгнали. Безопасно и само с внимание на пътя. Да пазите другите, да пазите и себе си. Примерът, който давате според мен в държава, в която това е проблем-отворена рана, никак не е добър. Сигурна съм, че и не сте чак толкова добри и опитни шофьори (никой не е, когато върши 2-3 неща едновременно), за да разказвате на аудиторията си подробно плановете си за през деня, докато карате по улиците. Улици, които отдавна са опасни и без излишни сложности. Няма нужда. Не е интересно. На мен и никога не ми е било естествено някой да ми говори от колата си. Спрете. Паркирайте. Слезте и се заемете с каквото сте решили. Примерът, който даваме е важен, особено ако имаме 50, 100 или 200 хиляди последователи. А примерът трябва са е само един: шофирайте отговорно, без телефони, без камери, без нищо, на което не му е мястото и времето в колата. Моля!”.