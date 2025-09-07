Натали Трифонова се подготвя за раждането

Чаровната синоптичка и водеща на Би Ти Ви Натали Трифонова навлиза в деветия месец на бременността си и се подготвя за един от най-вълнуващите моменти в живота си – раждането на сина й. Очаква се бебето да се появи на бял свят около нейния рожден ден в началото на октомври. Блондинката признава, че това ще бъде най-големият подарък за нея.

„Случи се, когато спрях да мисля за това и просто заживях леко”, споделяла е Натали. За разлика от прогнозите за времето, които доскоро ежедневно правеше в ефир, бременността й не била планирана – нямало тестове, изчисления или докторски препоръки. Новината дошла като гръм от ясно небе и предизвикала у нея буря от емоции. Когато разбрала, че ще става майка на момче, радостта ѝ станала още по-голяма. „Всичко си дойде на мястото!”, казва с усмивка синоптичката.

Името на малкия вече е избрано – модерно и интернационално, съобразено с фамилията на бащата Мартин Чой, който има азиатски корени. Двамата пазят името в тайна, но е ясно, че няма да бъде традиционно българско.

Подготовката за новия член на семейството тече с пълна сила. Натали вече е обзавела детската стая. Купила е необходимото за наследника си - от дрехи до количка и кошче, като се е постарала всичко да е съобразено с най-високите стандарти за комфорт и безопасност. Тя чете книги за майчинството, посещавала е няколко лекции за бременни и се подготвя за раждането не само физически, но и емоционално. Допълнителна подкрепа й дава баба й Маргарита, която е педиатър и е обещала да помага на младите родители – факт, който дава на водещата допълнително спокойствие.

Трифонова разказва, че всеки избор за бебето е правен с много любов и внимание към детайла. Промяната в живота й е видима - не само във външността й, но и в начина, по който гледа на света. „Ставаш по-спокоен, по-смирен, започваш да слушаш тялото си и да се грижиш за себе си”, казва Натали.

Тя вече носи ниски обувки, вместо високите токчета, които толкова много обича, храни се внимателно и почива редовно. Ефирът и светската шумотевица вече не са приоритет – центърът на живота й е бебето, който расте в утробата й. Израснала без баща, Натали е решена да осигури на сина си стабилност, любов и свобода да бъде себе си. „Усещам, че ще бъде дете с характер!”, признава звездата на Би Ти Ви.

Първоначално страхът от неизвестното я съпътствал - как ще се промени всичко, ще бъде ли добра майка, ще успее ли да запази себе си? Отговорите обаче идват с всяко движение на бебето, с всяка мисъл за него и с всяка нова емоция. Любопитен факт е, че преди да обяви бременността си, Натали е заснела секси фотосесия по бельо. Тялото ѝ приело промяната с лекота и грация, без никой да подозира, че носи живот в себе си.

През последните седмици блондинката живее далеч от шумния свят – разходки, класическа музика, романтични филми и готвене заемат времето й. „Това е вътрешно прераждане”, казва Трифонова за периода на бременността. Забавила е темпото, отказва предложения и се наслаждава на всяка минута от подготовката за майчинството.

С всеки изминал ден дългокраката хубавица усеща как се променя не само тялото, но и душата й – вече е далеч по-спокойна, по-смела и изпълнена с обич. Тя планира да роди по естествен път в столична частна болница и е категорична, че ще подходи към този момент с лекота и увереност. За нея бременността не е просто период на очакване, а време на вътрешна трансформация и осъзнаване на най-важното – любовта към новия живот, който скоро ще прегърне.