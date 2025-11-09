Натали Трифонова се върна във форма само 40 дни след раждането

Само 40 дни след раждането на сина си Арън, Натали Трифонова отново е в светлината на прожекторите и изглежда така сякаш никога не е слизала от екрана. Синоптичката на Би Ти Ви се появи в социалните мрежи в любимата си модна комбинация - къса пола и ботуши над коляното, доказвайки, че майчинството не е повод да се откаже от характерния си стил. Напротив - изглежда дори по-уверена, сияйна и спокойна.

Раждането на бебето на 23 септември бе дългоочаквано събитие за Натали. Ден след щастливия момент тя сподели трогателно: „Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!” Посланието беше кратко, искрено и достатъчно, за да усетим вълнението й. Това е първо дете за блондинката, а за мъжа й – състезателят по мотоциклетизъм Мартин Чой, е второ. Той има дъщеря в тийнейджърска възраст на име Киара от предишна връзка.

Малкият Арън се появи на бял свят в столична частна болница, а Натали не пропусна да благодари на лекарите, които са я подкрепили в този важен момент. Името на бебето е с древноеврейски произход и означава „възвишен”, „просветен”. Според младата майка се допълва хармонично с фамилията на бащата Чой.

Бременността на Трифонова не била планирана. „Случи се, когато най-малко го очаквах”, споделяла е тя. Вместо паника обаче, последвала тиха радост и благодарност. Деветте месеца преминали спокойно, без излишен драматизъм. Синоптичката изчела доста книги за майчинство, посещавала лекции, подготвяла всичко за бебето с прецизност, обзавела детската стая, избрала най-добрите продукти и аксесоари, подготвила се психически и емоционално за новата си роля. До нея била и баба й Маргарита, която е педиатър, готова да подкрепя младата майка както само бабите професионалисти умеят.

Натали неведнъж е казвала, че бременността я е променила - направила я е по-спокойна, по-смирена, по-внимателна. Тя е намалила публичните изяви, подредила е приоритетите си по нов начин, временно се е отказала от бляскавите събития. Последните седмици преди раждането ѝ били изпълнени с романтични филми, класическа музика, разходки.

Сега, само 40 дни по-късно, отново я виждаме в най-разпознаваемия ѝ образ. Трифонова казва, че няма намерение да се запуска и да губи добрата си форма. Тя е известна с това, че не показва личния си живот - публикува само две снимки от родилното, на които не се вижда бебето, а кадри с мъжа й Мартин почти липсват в публичното пространство . „Щастието обича тишината!” , твърди синоптичката.

Натали изглежда като жена, която е намерила своя ритъм - между памперсите и грима, между безсънните нощи и уверената походка на високи токчета, между майчината нежност и женската сила. Почитателите й коментират, че новата й роля на родител много й отива и я окуражават да продължава в същия дух.