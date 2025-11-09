Последни
Популярни
Горещи

Натали Трифонова се върна във форма само 40 дни след раждането

https://hotarena.net/az-jenata/natali-trifonova-se-varna-vav-forma-samo-40-dni-sled-razhdaneto HotArena.net
Румен Димитров
273
Натали Трифонова се върна във форма само 40 дни след раждането

Румен Димитров
273

Само 40 дни след раждането на сина си Арън, Натали Трифонова отново е в светлината на прожекторите и изглежда така сякаш никога не е слизала от екрана. Синоптичката на Би Ти Ви се появи в социалните мрежи в любимата си модна комбинация - къса пола и ботуши над коляното, доказвайки, че майчинството не е повод да се откаже от характерния си стил. Напротив - изглежда дори по-уверена, сияйна и спокойна.

 

Раждането на бебето на 23 септември бе дългоочаквано събитие за Натали. Ден след щастливия момент тя сподели трогателно: „Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!” Посланието беше кратко, искрено и достатъчно, за да усетим вълнението й. Това е първо дете за блондинката, а за мъжа й – състезателят по мотоциклетизъм Мартин Чой, е второ. Той има дъщеря в тийнейджърска възраст на име Киара от предишна връзка.

Малкият Арън се появи на бял свят в столична частна болница, а Натали не пропусна да благодари на лекарите, които са я подкрепили в този важен момент. Името на бебето е с древноеврейски произход и означава „възвишен”, „просветен”. Според младата майка се допълва хармонично с фамилията на бащата Чой.

Бременността на Трифонова не била планирана. „Случи се, когато най-малко го очаквах”, споделяла е тя. Вместо паника обаче, последвала тиха радост и благодарност. Деветте месеца преминали спокойно, без излишен драматизъм. Синоптичката изчела доста книги за майчинство, посещавала лекции, подготвяла всичко за бебето с прецизност, обзавела детската стая, избрала най-добрите продукти и аксесоари, подготвила се психически и емоционално за новата си роля. До нея била и баба й Маргарита, която е педиатър, готова да подкрепя младата майка както само бабите професионалисти умеят.

Натали неведнъж е казвала, че бременността я е променила - направила я е по-спокойна, по-смирена, по-внимателна. Тя е намалила публичните изяви, подредила е приоритетите си по нов начин, временно се е отказала от бляскавите събития. Последните седмици преди раждането ѝ били изпълнени с романтични филми, класическа музика, разходки.

Сега, само 40 дни по-късно, отново я виждаме в най-разпознаваемия ѝ образ. Трифонова казва, че няма намерение да се запуска и да губи добрата си форма. Тя е известна с това, че не показва личния си живот - публикува само две снимки от родилното, на които не се вижда бебето, а кадри с мъжа й Мартин почти липсват в публичното пространство . „Щастието обича тишината!” , твърди синоптичката.

Натали изглежда като жена, която е намерила своя ритъм - между памперсите и грима, между безсънните нощи и уверената походка на високи токчета, между майчината нежност и женската сила. Почитателите й коментират, че новата й роля на родител много й отива и я окуражават да продължава в същия дух.

 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.